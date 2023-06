ALBA ADRIATICA – Un bimbo di 8 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Alba Adriatica (Teramo).

La mamma del piccolo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il figlioletto in braccio, quando è stata travolta da un’automobile. Dopo l’impatto, lei è caduta a terra e il bimbo è scivolato, finendo sull’asfalto e battendo la testa.

L’incidente è avvenuto in via Roma, all’incrocio con viale della Vittoria, attorno alle 23.

Alla scena ha assistito anche il padre del piccolo, che seguiva a poca distanza la moglie e il figlioletto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati il 118, per i soccorsi sanitari, e i Carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il conducente dell’automobile si è subito fermato a prestare soccorso.

Mamma e figlio sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Omero (Teramo): il piccolo è stato poi trasferito nella capitale in prognosi riservata, mentre la donna, che ha riportato traumi agli arti inferiori, è ricoverata nell’ospedale del Teramano.

