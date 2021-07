ALBA ADRIATICA: ENTRA IN FUNZIONE MEGA DEPURATORE DA 10 MILIONI DI EURO

L’AQUILA – Passo importante per la qualità delle acque in Abruzzo: la Ruzzo Reti annuncia l’avviamento e l’entrata in esercizio del nuovo impianto di depurazione di Alba Adriatica che avverrà mercoledì 14 luglio alle 10 nella zona artigianale Casasanta.

Il nuovo impianto di ultima generazione – destinato a sostituire il depuratore preesistente realizzato nei primi anni ’80 nel Comune di Martinsicuro – servirà il territorio di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica, Corropoli e Tortoreto con una capacità di oltre 90mila abitanti equivalenti.

L’impianto di depurazione, ultimato dopo 4 anni di lavori, è costato quasi 10 milioni di euro (di cui 9 di fondi regionali).