ALBA ADRIATICA, FDI: “TRA ALLAGAMENTI E BUCHE PERICOLOSE, STRADE IMPRATICABILI CON LA PIOGGIA”

ALBA ADRIATICA – “Abbiamo ricevuto lamentele da cittadini circa lo stato indecoroso in cui si trovano delle vie della città, in particolare via Trento, via Verona e via Legnano. Queste, ogni qualvolta piove, sono impraticabili dai pedoni, in quanto oltre alle buche pericolose si creano degli allagamenti come si evidenzia dalle foto, dato che i tombini non raccolgono l’acqua piovana per mancanza della condotta delle acque bianche, che interessa anche altre strade della zona Villa Fiore”.

È quanto si legge in una nota del circolo FdI di Alba Adriatica (Teramo).

“Specie in via Legnano, si crea un vero e proprio laghetto ad ogni giornata di pioggia, che provoca problemi agli abitanti, senza contare che le acque possono ledere le fondazioni degli edifici. Ci si augura che la costruzione delle condotte delle acque piovane venga al più presto realizzata da parte della giunta comunale, visto che una opera che era stata inserita in quelle da eseguirsi già dal 2022, onde evitare che le strade prima vengono asfaltate, per poi essere di oggetto di lavori che rovinano il manto stradale, come è avvenuto per la fibra. Sempre in via Legnano, questo circolo ha rilevato che il campo che lo fiancheggia, l’asilo ‘Orsetto’, non è tenuto in ordine ed è diventato un luogo dove degli incivili buttato vario materiale”.

“Inoltre – viene aggiunto – la vegetazione nell’abbandono insieme alle numerose buche non rendono sicura la circolazione stradale. Sul posto, vicino all’asilo, si segnala, altresì la presenza di una enorme vasca in cemento, con all’interno dell’acqua putrida maleodorante senza un sistema di sicurezza, certamente non da tenere in simili condizioni a poca distanza da abitazioni e del cortile dell’asilo, dove più in la i bambini andranno a giocare”.

“Sarebbe opportuno e auspicabile un vivo interessamento da parte della giunta”, conclude la nota.