ALBA ADRIATICA: FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER 11MILA EURO, NEI GUAI IL TITOLARE DI UN BAR

L’AQUILA – I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica e Giulianova nel teramano, in aggiunta ai servizi ordinari, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio sia nei comuni costieri sia in quelli ubicati nella fascia collinare, miranti alla prevenzione e repressione dei reati in genere e al fine di contribuire a garantire un elevato indice di sicurezza ai residenti di tali comuni.

Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni delle Compagnie, i Nuclei Radiomobili e militari in abiti civili, è stato eseguito presidiando le principali arterie stradali del territorio rivierasco e le vie di comunicazione che insistono sulla “Val Vibrata”, “Val Vomano” e “Valle del Tordino”; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi. Nel corso dei servizi sono stati controllati: 57 mezzi, identificati oltre 100 persone, controllati 19 soggetti posti a misure restrittive della libertà personale, ispezionati 12 esercizi pubblici.

Durante i servizi dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo infatti: ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato il titolare di un bar cittadino per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri hanno accertato che il contatore dell’energia elettrica a servizio del locale era stato manomesso realizzando un “bypass” che permetteva al locale di avere energia elettrica senza passare dal contatore. Nell’occasione è stato appurato che il danno causato alla ditta fornitrice dell’energia è di circa 11.000 euro. A Giulianova i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo per danneggiamento aggravato, lo stesso senza un apparente motivo ha danneggiato la barriera d’ingresso al Molo Nord di Giulianova.