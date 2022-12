ALBA ADRIATICA: GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI VILLA FIORE CON GLI AMBIENTALISTI PER SALVARE IL FRATINO

ALBA ADRIATICA – I volontari del Wwf Teramo e del Progetto Salvafratino Abruzzo hanno incontrato i ragazzi della classe 5A della Scuola Elementare di Villa Fiore dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica per ringraziarli del lavoro svolto sulla Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare.

I ragazzi, guidati dalle insegnanti Cristina Di Brandimarte e Mariagrazia Taffi, hanno realizzato una ricerca sulla Spiaggia nell’ambito del Progetto PON “Inquadriamo Alba Adriatica” illustrando le caratteristiche dell’area e delle specie che ospita.

Durante l’incontro di ieri, al quale ha preso parte la dirigente scolastica Florenza Marano, i volontari hanno risposto alle tante domande e curiosità dei ragazzi sul Fratino e sul suo habitat. Al termine dell’incontro tutti i ragazzi hanno ricevuto in regalo dei gadget Wwf come ringraziamento del lavoro svolto per la difesa e la promozione della Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare.

La Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare è nata nel 2015 grazie alla collaborazione tra il WWF Teramo e l’Amministrazione Comunale di Alba Adriatica e costituisce un piccolo angolo di biodiversità in un tratto di litorale tra gli stabilimenti Copacabana e Marechiaro. Protegge 4.000 mq di spiaggia libera dove è possibile ammirare due eccellenze naturalistiche della nostra costa: il Fratino e il Giglio di mare.

Il Fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo uccello trampoliere a distribuzione cosmopolita, presenta un corpo raccolto e lunghe zampe esili. La sua dieta prevalente è rappresentata da insetti raccolti direttamente dalla sabbia. Nidifica sulla spiaggia da marzo a fine luglio: il nido è una piccola buca mimetizzata con pezzi di conchiglie e legnetti. La femmina depone da due a tre uova che vengono covate per 24/28 giorni.

Il Giglio di mare (Pancratium maritimum) appartiene al genere Pancratium che comprende circa 15 specie di piante erbacee bulbose e perenni distribuite dalla regione mediterranea fino all’Asia e all’Africa tropicale. Si presenta solitamente con un’altezza dai 30 ai 50 cm, con bulbo allargato e con foglie tutte basali e guaina cilindrica bianca con venature verdi. Pianta molto rara, fiorisce da metà luglio a settembre e solitamente si rinviene a ridosso delle dune consolidate.