ALBA ADRIATICA: IN CELLA IL PRESUNTO RESPONSABILE DI 50 EPISODI DI SPACCIO DI COCAINA ED EROINA

ALBA ADRIATICA – Ad Alba Adriatica (TE), i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da militari della locale stazione e con l’unità cinofila nucleo di Chieti, hanno dato esecuzione ad ordinanza custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Teramo, a carico del presunto responsabile del reato di spaccio di stupefacenti.

La misura cautelare scaturisce dalle risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri, condivise dalla Procura della Repubblica di Teramo che ha avanzato richiesta di misura al gip circa una intensa attività di spaccio di eroina e cocaina messa in atto dall’arrestato nei confronti di tossicodipendenti della zona.

Nel corso dell’attività condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Teramo, durata vari mesi, sono stati acclarati oltre cinquanta episodi di spaccio nei confronti di clienti abituali che si rifornivano in modo continuativo dall’uomo che peraltro come ricostruito dalle indagini era attivo sulla piazza di spaccio da diversi anni tanto da diventare un punto di riferimento di molti tossicodipendenti che si recavano nella sua casa per acquistare lo stupefacente.

Nella fase delle indagini oltre al sequestro di diverse dosi di sostanza stupefacente a carico degli acquirenti, una decina di queste sono state segnalate alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.