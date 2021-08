ALBA ADRIATICA, LA DENUNCIA DI UNA GIOVANE: “MI HANNO VIOLENTATO”

ALBA ADRIATICA – Una giovane donna che ha denunciato di essere stata violentata sabato sera in un locale di Alba Adriatica.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, la donna è stata medicata in ospedale e il referto è tra i primi atti finiti nel fascicolo a cui nelle prossime ore si aggiungeranno anche le acquisizioni di persone informate sui fatti.

Ad occuparsi delle indagini dei carabinieri della locale compagnia. Sul caso c’è un’inchiesta del pm Francesca Zani.

Per il momento l’indagine è contro ignoti e nelle prossime ore la giovane sarà sentita direttamente dal pm così come previsto dal Codice rosso.

In particolare, la ragazza ha raccontato che i fatti sono avvenuti in una zona appartata del locale e per questo è in corso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.