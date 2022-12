ALBA ADRIATICA: LA LEGA SOSTIENE LA LISTA CIVICA “SIAMO ALBA”

ALBA ADRIATICA – “La Lega, a nome del consigliere regionale Emiliano Di Matteo, sostiene convintamente il comitato civico Siamo Alba per invertire la rotta all’attuale amministrazione Casciotti di centrosinistra”.

È quanto si legge in una nota della Lega Abruzzo.

“L’attuale amministrazione di centrosinistra, sulla base di scelte non condivise e assunte in modo autoreferenziale, non ha saputo garantire uno sviluppo alla città, per questo Alba Adriatica necessità di un cambio di passo che solo il progetto amministrativo di ‘Siamo Alba’ può assicurare”, commenta Emiliano Di Matteo, consigliere regionale del Carroccio, che assicura pieno sostegno al comitato civico albense

“Questa lista civica è una valida alternativa all’attuale amministrazione, a guida Partito Democratico, poiché ha progetti concreti per potenziare la città partendo da una seria transizione ecologica ad una maggior sensibilità sulla sicurezza, senza tralasciare interventi mirati per riqualificare la stazione ferroviaria. In poche parole – sottolinea Di Matteo – questo gruppo rimette al centro cittadini, mondo produttivo e i tanti turisti. Sono felice che tutta la coalizione che governa la Regione sia unita e compatta anche su questo”.