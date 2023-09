TERAMO – Una donna di 45 anni, la scorsa notte, è morta dopo essere precipitata dall’Hotel Esperia, sul lungomare Marconi di Alba Adriatica.

La donna, turista romana, era arrivata appena ieri in hotel insieme al padre.

Attorno all’una la donna è precipitata dal quinto piano della struttura turistica, precipitando nel vuoto.

Non si conoscono le ragioni del gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.