ALBA ADRIATICA: PRECIPITA DAL SECONDO PIANO PER RIENTRARE IN CASA SUA, MUORE 63ENNE SENEGALESE

TERAMO – Tragedia ad Alba Adriatica: Bouna Thiaw, 63 anni, di nazionalità senegalese è morto venerdì sera intorno alle 20, precipitando dal balcone del vicino, su cui aveva chiesto il permesso di arrampicarsi, per rientrale nella sua abitazione, non avendo le chiavi della porta. Nel tentativo di raggiungere la finestra aperta della casa, ha però perso la presa ed è precipitato nel vuoto, dal secondo piano. La caduta non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi.

Persona stimata e conosciuta nella comunità albense, era in Italia da oltre 30 anni e lavorava in un’azienda albense. Lascia la moglie, italiana, Maria Teresa e i familiari, tra cui un fratello anche lui in Italia.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nel cimitero di Alba Adriatica.