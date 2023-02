ALBA ADRIATICA: PRESO PRESUNTO AUTORE DI DUE FURTI IN NEGOZI DELLA CITTÀ

TERAMO – I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, a seguito di complessa e prolungata indagine hanno deferito all’autorità giudiziaria, un soggetto del luogo per furto aggravato. A seguito delle indagini, l’uomo è stato riconosciuto quale presunto autore di due furti.

Infatti lo stesso in due occasioni si è introdotto nottetempo in due esercizi di Alba Adriatica: in una prima occasione in un esercizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, mentre in un’altra occasione in una lavanderia automatica. Lo stesso dopo aver forzato i distributori si era impossessato di denaro contante e di merce posta in vendita.