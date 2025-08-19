ALBA ADRIATICA: RAFFICA DI FURTI SUL LUONGOMARE E PORTO D’ARMI, SCATTANO DUE ARRESTI

ALBA ADRIATICA – Ieri sera ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo i Carabinieri delle stazioni di Martinsicuro, Alba Adriatica e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Teramo a carico di due individui ritenuti presunti responsabili di concorso in rapine, furto con strappo, porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Le indagini dei Carabinieri coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Teramo, il cui esito è stato pienamente condiviso dal gip del Tribunale di Teramo hanno permesso di appurare che gli arrestati erano stati i presunti autori di diverse attività criminose quali rapine e furti con strappo ai danni di persone che passeggiavano nei lungomari di Alba Adriatica e Martinsicuro in particolare i fatti contestati si riferiscono a episodi criminosi avvenuti: il 16 luglio a Martinsicuro, due episodi il 26 luglio ad Alba Adriatica e il 30 luglio a Martinsicuro.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Teramo. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare il loro eventuale coinvolgimento in analoghi fatti reati che si sono verificati nella zona in questo periodo.