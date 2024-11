ALBA ADRIATICA – Tragico incidente stradale questa mattina alle 6, sulla statale 16 Adriatica, nel comune di Alba Adriatica (Teramo) dove, a causa dello scontro tra un camion dei rifiuti e uno scooter di grossa cilindrata, ha perso la vita l’uomo alla guida della moto, un 41enne residente a San Ginesio, in provincia di Macerata.

Per cause in corso di accertamento da parte della Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti sul posto a seguito dell’impatto tra i due mezzi, il conducente dello scooter è rimasto incastrato sotto il camion.

I vigili del fuoco hanno utilizzato i cuscini pneumatici sollevatori in dotazione, per estrarre l’uomo da sotto il mezzo pesante ed hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Sant’Omero che non ha potuto far altro che costatarne la morte.

I rilievi per verificare l’esatta dinamica dell’incidente sono a cura Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del Carabinieri di Alba Adriatica.