ALBERGHIERI, MASTROCOLA: “CRISI DEGLI ISTITUTI, OCCORRE RISCOPRIRE PERCORSI DI ECCELLENZA”

VILLA SANTA MARIA – “Il cibo è veramente buono se è buono anche per il pianeta, ma per arrivarci ha bisogno di una filiera formativa potenziata: in questo momento a livello nazionale c’è una crisi degli istituti alberghieri anche legata al fatto che l’ultima riforma sta cercando di spostare l’interesse più sulla formazione che sull’istruzione. Di fatto sta emergendo molto il percorso professionale che non trova molto appeal. A mio avviso l’alberghiero al suo interno deve riscoprire dei percorsi di eccellenza e questi lo devono fare i singoli istituti. Ad esempio il contatto con la Fondazione ‘Falconio’ va in questa direzione”.

Lo ha detto all’Ansa il rettore dell’università di Teramo, Dino Mastrocola, a margine della presentazione delle iniziative della Fondazione “Falconio” che promuove per il 2024 anche delle borse di studio per i nuovi iscritti all’alberghiero di Villa Santa Maria (Chieti), borgo patria dei cuochi.

“Un altro aspetto è che il settore agroalimentare della ristorazione ha bisogno invece di formazione a livello più alto e quindi la nostra idea a livello nazionale è che l’alberghiero debba essere affiancato da quello che possiamo chiamare il liceo del Gusto, che deve nascere all’interno degli alberghieri, non all’interno dei licei: una parte più professionale e una parte formativa e culturale”.

“Ovviamente questo consente poi ai diplomati di intraprendere i percorsi universitari che sono tantissimi: Scienze e Tecnologie alimentari, Viticoltura ed Enologia, Scienze Culture Gastronomiche per la Sostenibilità. Poi tutti i corsi legati alla produzione primaria: abbiamo detto che il cibo buono nasce dal campo, non tanto nel piatto: il cibo è veramente buono se è buono anche per il pianeta, ma questo ha bisogno di una filiera formativa potenziata. Perché dico questo? Perché ne parliamo da più di due anni qui in Abruzzo e il liceo del Gusto è nato a Modena e a Piacenza”, conclude Mastrocola.