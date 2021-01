ALBERGHIERO DE PANFILIS DI ROCCARASO, BORSE DI STUDIO PRONTE PER FAMIGLIE DEI NEO ISCRITTI

ROCCARASO – Si rinnova anche per l’anno scolastico 2021 – 2122 l’accesso gratuito ai neo iscritti delle classi prime che intendano avvalersi del servizio convittuale e semiconvittuale e per i neo iscritti esterni. Si intende premiare gli studenti che riportano valutazioni ottime ed eccellenti in uscita dal percorso della secondaria di primo grado.

L’Alberghiero di Roccaraso si attesta (indagine Eduscopio) come istituto che garantisce l’ingresso immediato nel mondo del lavoro nel settore enogastronomico e di sala bar, vendita e accoglienza.

“Bisogna abbattere il pregiudizio di scuole di serie A (licei) B (tecnici) e C (professionali). Si apprende benissimo dappertutto anche se in e con modalità diverse. Le imprese di settore sono a caccia di giovani talenti che sappiano coniugare il sapere al saper fare di qualità – dichiara la Dirigente Cinzia D’Altorio -. Per le famiglie in periodo economico particolarmente difficile come quello attuale poter contare in un sostegno importante come la borsa di studio può rappresentare un valido aiuto, ovviamente bisogna meritarlo con studio e impegno”.

L’Alberghiero di Roccaraso offre questa opportunità di sostegno economico oltre ad una formazione altamente specialistica.

Si evidenziano. inoltre,le potenti sinergie avviate con imprenditori di settore del territorio Niko Romito, Angelo Di Masso, William Zonfa e tantissime altre professionalità con sguardo attento alle più alte personalità che si sono distinte in ambito nazionale ed internazionale tra le quali si registra la presenza massiccia dei suoi ex studenti.

Download in PDF©