ALBERGHIERO “MARCHITELLI” VILLA SANTA MARIA, ECCO LA BORSA DI STUDIO DALLA ONLUS “PEPPINO FALCONIO”

VILLA SANTA MARIA – Una borsa di studio, durante tutto il primo triennio, dedicata agli allievi che si iscriveranno all’istituto alberghiero ‘Giovanni Marchitelli’ di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti.

A istituirla sarà la Onlus ‘Peppino Falconio’ che il 9 dicembre annuncerà il passaggio a fondazione durante un evento che si terrà proprio a Villa Santa Maria nella casa natale di San Francesco Caracciolo, nuova sede operativa della fondazione.

“Quest’anno – spiegano dalla Onlus ‘Falconio’ – eravamo intenzionati a spostarci nel Nord Italia per le nostre borse di studio, ma non potevamo rimanere fermi davanti alle difficoltà dell’istituto alberghiero del nostro paese. Le borse di studio 2024 saranno quindi destinate agli allievi di terza media di tutti i plessi dell’IC Benedetto Croce di Quadri. Partiremo da Villa Santa Maria perché da anni questo storico istituto della patria dei cuochi lamenta un’emorragia continua di iscritti. Siamo convinti che un’inversione di tendenza sia non solo possibile, ma irrinunciabile, per cui diamo il nostro contributo sperando che a questo seguano altre iniziative. Rinnoviamo anche l’appello alla Regione Abruzzo, e a tutte le istituzioni coinvolte, affinché si riveda il processo di accorpamento”.

Al fianco della Onlus ci sarà come sempre l’Università degli studi di Teramo che il 9 dicembre annuncerà le modalità del proprio sostegno. Le iniziative e le partnership della nascitura Fondazione ‘Falconio’ saranno rese note durante un appuntamento con i mass media in una conferenza stampa ad hoc.

“Il 9 dicembre annunceremo nel dettaglio sia le modalità per l’assegnazione delle borse di studio – chiosano dalla Onlus – che i nuovi progetti in cantiere, a partire da quello dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. Per loro faremo dei Campus estivi dedicati alla cucina, per far conoscere ai più piccoli il valore e la bellezza del settore eno-gastronomico”.