ALBERI TAGLIATI SULLA STRADA PARCO A PESCARA: PETTINARI E DI PILLO, “COMUNE FERMI QUESTO SCEMPIO”

PESCARA – “Quello che sta accadendo da questa mattina sulla strada parco, e’ vergognoso e indescrivibile. Stanno continuando a tagliare alberi. Tagliano senza nessun freno. Una assurdità che abbiamo sempre contestato e continuiamo e contestare con forza, perché questa pratica vergognosa deve pur finire”. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione Pettinari e Di Pillo.

“Tagliare un albero significa tagliare una “vita”. Gli alberi sulla strada parco così come anche in altre zone, rappresentano l’ultima tutela pubblica per la salute della nostra gente e non permetteremo che una amministrazione sorda e grigia continui a ignorare le tante richieste dei cittadini. Una riflessione sorge spontanea: cosa ci si può aspettare da una amministrazione che taglia gli alberi e distrugge uno dei pochi polmoni verdi rimasti sulla nostra città , la strada parco, facendoci passare mezzi? Per tali motivi chiediamo con forza che l’amministrazione comunale blocchi questo scempio dando il giusto indirizzo politico alla partecipata del Comune che si occupa di coordinare i tagli e non si permettessero a dirci che la colpa è della partecipata pubblica perché la “Pescara multiservice” esegue solo gli “ordini” che provengono dalla politica. Quindi massimo rispetto per i dipendenti della “Pescara multiservice”, perché ci teniamo a ribadire che il nostro non è un attacco verso di loro che compiono solo il loro dovere di esecutori, ma esclusivamente verso quell’amministrazione cieca che sta facendo solo danni al nostro ambiente”.