ALBERO PERICOLANTE A CHIETI SCALO: LA LEGA CHIEDE UN INTERVENTO URGENTE AL SINDACO FERRARA

CHIETI – “Sono trascorsi ormai 4 mesi dalla segnalazione di un attento concittadino di Chieti Scalo ,che in modo totalmente collaborativo e con l’ausilio di foto evidenziava ad alcuni rappresentanti dell’Amministrazione del Sindaco Ferrara il grave pericolo costituito da un pino posto all’interno di Piazzale Marconi lato Colonnetta, fortemente flesso verso la strada con visibile ed accentuata pendenza”. Lo affermano i consiglieri comunali della Lega.

“L’altezza del pino”, proseguono, “è tale da raggiungere, in caso di caduta, l’area antistante l’attività commerciale al lato stradale opposto e cosa ancor più grave, danneggiare, come già accaduto in passato, le linee elettriche aeree della filovia teatina. Avendo preso atto di tutto ciò che è successo questo fine settimana con riscontri di gravi danni provocati dalla caduta improvvisa di pini ed altre essenze arboree stressate dall’azione del vento e ancora peggio dal carico neve, riteniamo di segnalare al Sindaco ed agli assessori delegati della sua Giunta l’urgenza di effettuare un rapido taglio della pianta in questione a salvaguardia della pubblica incolumità”.

“Si riscontra che qualche mese fa è stata tagliata una pianta nella stessa piazza, che si presentava totalmente essiccata per propria patologia. Le situazioni di potenziale pericolo vanno affrontate senza alcuna esitazione per scongiurare cose ben più gravi. Non esiteremo ad inoltrare formale interrogazione da esporre in Consiglio Comunale sul caso specifico, qual’ora non si agisca tempestivamente, interrogazione che sino ad oggi non è stata formalizzata in quanto animati dalla “speranza” di una azione concreta e responsabile che però oggi è non più differibile”.