ALESSANDRO BORGHESE SUL GRAN SASSO: “PARADISO NATURALE CHE TOGLIE IL FIATO, TRADIZIONE E BUON CIBO”

L’AQUILA – “Un paradiso naturale. Dal Gigante Addormentato, il paesaggio ti toglie il fiato: il tempo sembra essersi fermato tra borghi antichi e profumi che raccontano storie di pastori, transumanza e tradizione. Sulle pendici del Gran Sasso, tra le nubi, si narrano leggende di antichi antri abitati da maghe e sibille, famose per i loro poteri profetici”.

È una dichiarazione d’amore il post pubblicato dal noto chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, in questi giorni in Abruzzo, e in particolare sul Gran Sasso, per le riprese del programma di successo “Quattro ristoranti”, in onda su Sky.

Il format prevede che quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidino. Ogni ristoratore ospita lo chef Borghese e i tre colleghi nel proprio locale, valutandoli a turno su location, menu, servizio e conto.

È stata l’occasione per lo chef di visitare alcuni dei luoghi simbolo dell’Abruzzo interno: “Il Santuario di San Gabriele custodisce il miracolo dei fiori sbocciati in inverno – scrive Borghese -, simbolo di purezza e rinascita. La maestosa Rocca Calascio, una delle fortezze più alte d’Europa, domina il paesaggio del Parco. Si dice fosse abitata da cavalieri templari e da una nobile dama che ancora oggi attende il ritorno dell’amore perduto. E quando il sole tramonta sul Lago di Pietranzoni, qualcuno giura di vedere la sagoma di un drago che riposa tra le nubi. Dopo una bella camminata tra i sentieri del Parco Nazionale del Gran Sasso… beh, ci vuole il premio finale: il buon cibo! Tra pecora alla callara, agnello alla brace, sagne e fagioli e l’inconfondibile oro rosso, lo zafferano d’Abruzzo, c’è solo una parola d’ordine: Autenticità!”.

Solo qualche giorno fa è andata in onda la puntata di “4 Hotel”, altro programma di successo su Sky, condotto da Bruno Barbieri, che ha visto lo stesso chef impegnato sempre nell’Aquilano per le riprese. A vincere il Ginevra Boutique Rooms, in via degli Scardassieri, nel capoluogo regionale.