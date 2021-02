ALFEDENA: FURTO IN TABACCHERIA, ARRESTATI IN MOLISE DUE PREGIUDICATI CAMPANI, DOPO INSEGUIMENTO

I Carabinieri della Compagnia di Venafro in Molise hanno tratto in arresto due pregiudicati campani, di cui uno evaso dagli arresti domiciliari che in trasferta in Abruzzo si erano appena resi responsabili del furto di 350 stecche di sigarette, 70 gratta e vinci, 250 euro in banconote e la somma di 1.360 euro in monete ai danni di una tabaccheria di Alfedena, in provincia dell’Aquila.

I Carabinieri hanno subito fatto posti di blocco in Molise, uno dei quali, a Colli a Volturno, è stato forzato dai malviventi con conseguente inseguimento per circa 10 chilometri. A Roccaravindola i ladri hanno trovato uno sbarramento creato dai carabinieri con l’ausilio di due mezzi compattatori che transitavano sulla Statale 158. Uno dei due malviventi era stato arrestato, sempre dai carabinieri di Venafro, quattro mesi fa per un analogo furto in una tabaccheria dell’Abruzzo, l’altro era agli arresti domiciliari e dovrà, per questo, rispondere anche del reato di evasione. Entrambi ora sono rinchiusi nel carcere di Cassino.

Download in PDF©