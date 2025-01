ALI ABRUZZO LANCIA IL LABORATORIO DELLE IMPRENDITORIALITA’ PER LA NASCITA DI ATTIVITA’ ECONOMICHE

PESCARA – Stimolare idee e formare competenze per lo sviluppo di opportunità economiche nei piccoli Comuni. L’iniziativa si chiama “Laboratorio delle imprenditorialità” ed è promossa in regione da ALI Abruzzo – Autonomie Locali dell’Abruzzo, in collaborazione con Universitas Mercatorum e 012factory, incubatore certificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e B Corp.

Le candidature sono aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio 2025. Possono rispondere persone residenti all’interno di un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, senza vincoli di età o cittadinanza, che abbiano avviato o abbiano intenzione di avviare iniziative sociali o imprenditoriali nel proprio comune.

Il progetto prevede attività formative della durata di 3 mesi, in modalità telematica per favorire la partecipazione. Per i progetti più meritevoli ci sarà inoltre una fase di incubazione e sostegno per la realizzazione della propria impresa. La partecipazione è gratuita. Si vuole supportare così la nascita di imprese innovative con impatti sociali e ambientali che abbiano ricadute positive che vadano oltre la vita dell’impresa stessa. Si vogliono poi stimolare percorsi di crescita dei territori, in particolare quelli marginali, in grado valorizzare la spinta di innovazione sociale proveniente dal basso.

Per Alessandro Paglia, direttore della sezione regionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, “è importante che un’associazione come la nostra dia contributi tangibili allo sviluppo e alla coesione sociale. I piccoli Comuni, fulcro identitario del nostro Abruzzo, necessitano di iniziative imprenditoriali e sociali in grado di mettere a frutto le potenzialità dei diversi territori. Lo spopolamento delle aree marginali e dei piccoli comuni è una delle grandi questioni della nostra regione, le risposte passano da opportunità economiche che consentano alle persone di vivere i paesi e da servizi alle persone. Proviamo con questa iniziativa a dare una mano per creare nuova occupazione, innovazione sociale e coesione comunitaria”.