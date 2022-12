ALI: SINDACO AVEZZANO DI PANGRAZIO ENTRA NEL CONSIGLIO NAZIONALE

AVEZZANO – Il sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio, è stato nominato al Consiglio nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane in rappresentanza dei Comuni abruzzesi.

“Si rafforza così la presenza della nostra regione all’interno del massimo organo di rappresentanza dell’Associazione”, si legge in una nota.

“Assistiamo ad un protagonismo crescente di ALI sia a livello nazionale che abruzzese, dove è impegnata nel supporto agli enti locali, troppo spesso caricati di oneri senza che siano corrisposti adeguati strumenti. I fronti più caldi in questo momento riguardano la battaglia contro il caro pedaggi a garanzia della mobilità interna, i problemi derivanti dalla rimodulazione del superbonus 110, l’aumento delle bollette energetiche per i comuni, la necessità di prevedere indennizzi e il supporto nella ricerca di soluzioni alternative come la creazione di comunità energetiche”.

“Sono orgoglioso di questa nomina – dichiara Di Pangrazio -, per poter mettere a disposizione la mia esperienza come dirigente e come sindaco. Gli amministratori locali oggi hanno bisogno di più risorse e soprattutto di una normativa più chiara e più snella – conclude – che li metta in condizione di agire in modo efficace per rispondere al meglio alle esigenze delle comunità amministrate”.