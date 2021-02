ALIMENTARE: COLDIRETTI, DE CECCO ADERISCE A FILIERA ITALIA

L’AQUILA – Lo storico pastificio De Cecco ha deciso di aderire a Filiera Italia, la nuova realtà associativa che riunisce per la prima volta in una Fondazione il meglio della produzione agricola nazionale, rappresentata da Coldiretti, dell’industria alimentare, della distribuzione e delle più importanti componenti economiche del sistema Paese.

L’adesione è stata comunicata dal cavaliere del Lavoro Filippo Antonio De Cecco, presidente e amministratore delegato dell’azienda abruzzese, al presidente della Coldiretti Ettore Prandini e al consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, in visita allo stabilimento di Fara San Martino, in provincia di Chieti.

!Di fronte alle difficoltà del Paese aggravate dall’emergenza Covid e alle grandi opportunità che vengono per l’economia e l’occupazione dalla valorizzazione del Made in Italy, è stato deciso di avviare un percorso comune, per una sempre maggiore valorizzazione del grano duro italiano di alta qualità anche attraverso contratti di filiera che interessino un numero sempre maggiore di produttori nazionali, con il comune obiettivo di risultare sempre meno dipendenti dall’estero”, si legge in una nota di Coldiretti.

Download in PDF©