ALIMENTI NON TRACCIATI E CURE NON AUTORIZZATE: SEQUESTRI DEL NAS IN MARSICA E NEL TERAMANO

PESCARA – Con l’inizio della stagione estiva i Carabinieri del Nas di Pescara hanno intensificato i controlli volti a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria degli avventori di esercizi pubblici di diversa natura, sia nell’entroterra che sulla costa.

I sequestri amministrativi di rilievo effettuati nei giorni scorsi tra le province dell’Aquila e di Teramo nell’ambito di ispezioni eseguite rispettivamente in un ristorante dell’aquilano, in un residence e in un centro benessere del teramano.

Nei primi due casi, oltre a riscontrare la presenza di gravi carenze igienico sanitarie, i militari del nucleo abruzzese hanno sequestrato alimenti risultati non tracciati, procedendo al sequestro, nella Marsica, di 35 kg di prodotti carnei freschi all’origine e di preimballati (pane, dolci e salse) poi congelati senza rispettare le norme sulla tracciabilità, risultati – al controllo – anche con data di scadenza decorsa di validità. Nella cucina del citato residence del teramano sono stati invece sequestrati 100 kg di alimenti di origine animale e vegetale, rinvenuti nei congelatori con pellicole protettive anonime o con etichette che presentavano, anche in questo caso, una data di scadenza oltrepassata.

Le rispettive Autorità sanitarie interessate dovranno quindi esprimersi sull’idoneità al consumo della merce sottoposta a vincolo, atteso che le procedure di autocontrollo attuate dalle aziende non consentivano di accertare la data di avvenuto congelamento.

Diverso il caso del centro benessere ispezionato sulla costa teramana, dove i Carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno accertato la presenza al suo interno di un’area adibita all’erogazione di cure termali inalatorie costituenti vere e proprie prestazioni sanitarie per le quali la struttura è risultata in realtà non possedere le previste autorizzazioni.

Anche in questo caso è scattato il sequestro amministrativo che ha riguardato 2 apparecchiature elettromedicali rientranti tra i dispositivi medici che possono essere utilizzati soltanto a cura di personale formato e sotto sorveglianza medica.