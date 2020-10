ALITALIA: DA OGGI RIPRENDONO I VOLI DIRETTI PESCARA-MILANO LINATE

PESCARA – Da oggi Alitalia ripristina il collegamento diretto fra Pescara e Milano.

Il primo volo per Linate è decollato dall’Aeroporto d’Abruzzo questa mattina alle 7, mentre il primo volo da Milano è partito ieri sera alle 19.15 e atterrato a Pescara alle 20.25.

I servizi aerei fra Pescara e Milano saranno attivi tutti i giorni alla settimana, ad eccezione del sabato per le partenze da Linate e della domenica dall’Abruzzo.

Gli orari dei voli – partenza da Pescara alle 7 e da Milano alle 19.15 – garantiscono viaggi di andata e ritorno in giornata ai passeggeri in partenza dall’Abruzzo.

In ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.

Tutti i passeggeri sono poi tenuti a compilare prima dell’imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19.

Inoltre i passeggeri devono munirsi di mascherine chirurgiche protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo, tenendo conto di portarne con sé un numero adeguato alla durata del volo, dato che è necessario sostituire la mascherina con una nuova ogni 4 ore di volo.

Download in PDF©