ALITALIA, DOPO ORDINANZA RIPRESO COLLEGAMENTO PER LONDRA: AIBUS A330 PARTITO DA FIUMICINO

FIUMICINO – Dopo l’ordinanza del Ministero della Salute che consente di riprendere i voli dal Regno Unito, è ripreso questa mattina il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma. Il volo AZ 202, operato con un Airbus A330, è decollato dall’aeroporto di Fiumicino alle 9.30.

L’aeromobile viaggia pressoché “vuoto”, con 6 passeggeri che vanno nel Regno Unito, a quanto si è appreso, per ricongiungimenti familiari, ma oggi tornerà con i primi italiani che hanno i requisiti per rientrare in Patria.

L’arrivo a Londra Heathrow è previsto alle 11.05 locali, mentre il volo di rientro, l’AZ 203, che vede al momento circa 170 prenotazioni, partirà alle ore 11.55 e atterrerà al Leonardo da Vinci alle 15.25. Come disciplinato dall’ordinanza per poter viaggiare da Londra, i passeggeri dovranno essere residenti in Italia o avere comprovati motivi di urgenza e presentare in aeroporto una certificazione comprovante la negatività al Covid 19 tramite test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore antecedenti il volo.

Un test antigenico verrà ripetuto anche all’arrivo a Fiumicino e, a prescindere dall’esito dello stesso, dovranno osservare il periodo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario di 14 giorni.

Download in PDF©