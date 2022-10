ALLA CORTE DI MARGHERITA: SABATO PRESENTAZIONE LIBRO DI PELLICCIONE AD AVEZZANO

L’AQUILA – Un viaggio itinerante tra la cultura e la storia, che interseca città come L’Aquila, Roma, Parma e Piacenza, legate indissolubilmente alla figura iconica di Margherita d’Austria. La giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione, sabato 22 ottobre 2022, alle 18,30 sarà ospite della libreria Ubik di Avezzano, in corso della Libertà 108, per presentare il suo ultimo libro “Alla corte di Margherita” (Daimon Edizioni). Dialoga con l’autrice la giornalista Roberta Maiolini. Sarà presente l’editore Alessandra Prospero.

Un appuntamento che si inserisce nel calendario delle presentazioni istituzionali del libro, che ha aperto all’Aquila, il 5 luglio scorso, i festeggiamenti per il Cinquecentenario della nascita della Duchessa d’Austria. Con “Alla corte di Margherita”, Pelliccione ha ricevuto, a Roma, il Premio d’eccellenza “Città del Galateo – Antonio de Ferraris”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato e della Società Dante Alighieri. Il saggio, nel cinquecentenario della nascita della Duchessa d’Asburgo, ripercorre le tracce di Margherita: un omaggio ad una donna protagonista assoluta della scena politica del Cinquecento italiano ed europeo. Margherita d’Austria e L’Aquila, nobildonna e regnante la prima, città dai fasti antichi la seconda, sono come un fiume carsico che emerge nell’Europa del XVI secolo. Le loro vicende si intrecciano in un libro che è narrazione e ricordo, una rievocazione storica che si dipana nei secoli. Alla corte di Margherita è stato recensito con successo dai quotidiani nazionali La Repubblica, L’Identità e La Libertà di Piacenza.

Pelliccione, autrice di otto saggi, ha ottenuto, per la sua carriera letteraria, il Premio Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa per la cultura, il Premio “Donna” per il giornalismo, il Premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”. “Verga d’argento” per la letteratura, è stata insignita dello Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, del premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo e del “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” ha vinto i “Premio internazionale Kalos”, il premio Città di Firenze “Ut pictura poesis” e il premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo. Ha ricevuto a Spoleto il premio “Donne e comunicazione”, il premio speciale “Patrizio Falcone” per il giornalismo e il premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura 2021. È vincitrice del premio Pier Paolo Pasolini per la letteratura e del Premio internazionale Isola d’Elba.

In allegato locandina dell’evento.

Con preghiera di cortese pubblicazione.