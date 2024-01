ALLA GUIDA CON UNA PATENTE CONTRAFFATTA AD AVEZZANO: DENUNCIATO UNO STRANIERO DALLA POLIZIA

AVEZZANO – Nell’ambito di controlli svolti dalla Polizia di Stato nel territorio marsicano, gli operatori della Polizia Stradale di Avezzano (Aq), in collaborazione con il Commissariato, hanno sorpreso un cittadino extracomunitario in possesso di sostanza stupefacente a bordo di un’autovettura. Durante il controllo, la patente esibita, esaminata con una lente di ingrandimento e con una lampada a raggi UV, previa comparazione con una “specimen” rilasciata dalla nazione di provenienza, è subito apparsa di dubbia autenticità, tanto da convincere gli agenti ad inviare il documento alla Polizia Scientifica per un controllo strumentale. Il successivo esame ha confermato la contraffazione e per tale ragione la Polizia Stradale ha sequestrato l’auto del trasgressore per la successiva confisca ed ha deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria, in quanto il fermato si era reso responsabile della stessa violazione nel dicembre del 2022.

È anche emerso che la patente di cui è stata certificata la contraffazione, è stata reperita nel mercato clandestino del suo paese di origine, al prezzo di duemila euro. Il documento era stato perfettamente riprodotto tanto che il soggetto, servendosene, aveva scorrazzato nel territorio marsicano fino a quando non è stato fermato dagli attenti operatori.