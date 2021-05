ALLA GUIDA DOPO AVER ASSUNTO DROGA, DENUNCIATO 49ENNE DI SULMONA

SULMONA – Gli operatori del Commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona hanno denunciato un quarantanovenne, con precedenti per stupefacenti e residente a Sulmona, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici in relazione all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nello specifico, alle 22 circa di ieri giovedì 6 maggio, una pattuglia del Commissariato ha notato un’auto che percorreva la Strada Statale 17 a velocità sostenuta.

Con l’ausilio di un’altra Volante, è stato dunque effettuato un controllo durante il quale il conducente del veicolo è apparso visibilmente nervoso, con difficoltà respiratorie, occhi lucidi e palesi difficoltà di coordinamento motorio.

I poliziotti hanno proceduto pertanto ad accompagnare l’uomo presso il locale ospedale al fine di eseguire gli accertamenti relativi alla probabile condizione di alterazione psico-fisica, ma lo stesso si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dal Codice della Strada.

A seguito di tale comportamento si è proceduto al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo sul quale viaggiava; inoltre il quarantanovenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona e rischia un’ammenda da 1500 a 6000 euro, la sospensione della patente di guida da uno a sei anni nonché la confisca del veicolo.