ALLA MARINA DI PESCARA TORNA IL MOTORADUNO “RIDERSDAYS”: EVENTO IL 30 MAGGIO E PRIMO GIUGNO

PESCARA – Torna in Abruzzo ‘RiderDays’, la seconda edizione del più grande motoraduno del Centro Italia, in programma dal 30 maggio al primo giugno prossimi al Porto Turistico Marina di Pescara.

Questa mattina, nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara, la presentazione dell’evento motociclistico. Come ha spiegato Giancarlo Alfani, organizzatore dell’evento, “ci sarà una grande festa per le moto e i motociclisti con grandi numeri. Lo scorso anno abbiamo superato le quattromila presenze a festeggiare le due ruote. Saranno tre giorni di grandi eventi in cui proveremo a superare i numeri dello scorso anno. Ci saranno eventi motoristici, buon cibo, spettacolo con moto da vedere e da provare. Una grande festa che vedrà arrivi da tutta Italia e dall’intero Abruzzo perché – ha spiegato Alfano – anche il turismo delle aree interne è importante. L’ingresso all’evento è libero, ma chi si iscriverà pagando una piccola somma avrà diritto a fare itinerari per il nostro bellissimo Abruzzo. Invitiamo tutti a intervenire perché questa manifestazione non è riservata solo agli appassionati della moto, ma a tutti”.

Al Marina di Pescara previsti Street food, temporary shop, test ride, esibizioni. Ogni giorno partenze per esplorare l’Abruzzo grazie agli itinerari curati dai club locali. Eventi dedicati a singoli motociclisti, gruppi e motoclub, ma anche alle famiglie e a chi ha la passione per il motociclismo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore del Marina di Pescara, Gianni Taucci, con rappresentanti della Cciaa e del Comune di Pescara.