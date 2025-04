ALLA SCOPERTA DEI TESORI D’ABRUZZO: ANTEPRMA DI ACTIVE CON VISITA ALLA COSTA DEI TRABOCCHI

CHIETI – Sono arrivati anche da lontano – Salisburgo, Vicenza, Varese – pieni di curiosità, per prendere parte insieme ad altri, ieri pomeriggio, all’anteprima della sesta edizione di Active Abruzzo, la manifestazione organizzata da CNA Turismo Abruzzo in collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi per valorizzare la vacanza attiva, il turismo esperienziale e inclusivo.

Protagonista la Via Verde della Costa dei Trabocchi, ma anche le splendide presenze naturalistiche che le sono prossime: come il suggestivo percorso che si snoda in Contrada Vallevò di Rocca San Giovanni (CH), e porta attraverso un percorso immerso nel verde, che corre a poche centinaia di metri dal mare, fino alla suggestiva Grotta delle farfalle.

Questo ambiente ha fatto da scenografia all’escursione guidata dalla presidente di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e dal responsabile regionale Gabriele Marchese: un appuntamento, in vista dell’approssimarsi della stagione clou delle vacanze, che ha fatto scoprire al gruppo di turisti presenti al tour le enormi potenzialità di questo territorio.

Con loro, a salutare i partecipanti e testimoniare la bontà del progetto, anche il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha ricordato gli impegni assunti dal governo regionale per valorizzare, anche attraverso finanziamenti dedicati, percorsi non solo nell’area della Costa dei Trabocchi, ma in tutto il territorio regionale.

Poi, dopo le fatiche della passeggiata, sosta al Trabocco “Sasso della Cajana” per gustare alcune specialità gastronomiche del territorio. Non prima di una veloce carrellata sui temi in primo piano per approfondire le opportunità di un’offerta turistica ricca di potenzialità e spunti: con Mastromauro e Damario, vi hanno preso parte anche il direttore regionale della CNA, Silvio Calice, e il direttore del Gal Costa dei Trabocchi, Carlo Ricci. Un’offerta che coinvolge una larghissima filiera che abbraccia guide turistiche e accompagnatori, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (come quelle organizzate in Abruzzo BnB, presente ieri con la presidente Lucia Simioni), ma anche ristorazione di qualità, artigianato artistico e tanto altro ancora: insomma, tutto ciò che rappresenta un valore aggiunto per l’offerta turistica dell’Abruzzo.