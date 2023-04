ALLA SCOPERTA DEL CONTADO AQUILANO: GIORNATA ARCHEOCLUB A COLLEPIETRO E CHIESE TRATTURALI

L’AQUILA – Torna – con la seconda edizione – Primavera nei Borghi con Archeoclub, un nuovo filone di appuntamenti, nato sperimentalmente nel 2022, che quest’anno si apre a un pubblico più ampio.

Finalità principale dell’iniziativa è quella di promuovere la conoscenza di Storia, Cultura, prodotti tipici e quant’altro possano offrire i tanti borghi che costellano il Contado aquilano, dai più noti e frequentati a quelli meno conosciuti ma non meno ricchi di potenzialità e interesse.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 30 aprile con le visite al borgo di Collepietro, da cui si apprezza una splendida vista panoramica, e alle vicine chiese tratturali dell’Altopiano di Navelli-Civitaretenga, nel quadrante orientale del Contado aquilano, nel Quarto di Santa Maria fuori le Mura.

“Grazie alla collaborazione con istituzioni, pro loco e altre realtà civico-associative locali, si propone una serie di appuntamenti che desidera sensibilizzare l’opinione pubblica e le diverse istituzioni a una promozione attiva e continuativa dei luoghi e di quanto essi possono offrire. Non solo una promozione fatta di eventi occasionali ma una valorizzazione strutturale che possa essere di impulso contro un isolamento e uno spopolamento che troppo spesso relegano nell’oblio tanti borghi di montagna, nel nostro Appennino così come in molte altre aree montane di tutta Italia”, si legge in una nota.

Giornata in collaborazione con Centro Internazionale Studi Celestiniani, Comune di Collepietro, Comune di Navelli, Fondazione “Silvio Salvatore Sarra”, Pro Loco Collepietro.