ALLA SCOPERTA DEL MEDIOEVO ABRUZZESE, ESCURSIONE NARRATA NELL’ABBAZIA DI SAN LIBERATORE A MAIELLA

SERRAMONACESCA – Alla scoperta dei misteri del Medioevo abruzzese.

Sabato 3 ottobre, alle 15.45, a Serramonacesca (Pescara), avrà luogo un nuovo appuntamento di “NatuRacconta”, progetto di Escursioni e Camminate con Teatro, Racconti e Musica, nato dalla collaborazione tra CuntaTerra e Camminare in Abruzzo, patrocinato dal Parco Nazionale della Majella.

NatuRacconta è scoperta del territorio, narrazione, promozione di tradizioni e identità culturali delle comunità locali.

MISTERI E MAGIE DEL MEDIOEVO ABRUZZESE

“Questa volta – si legge in una nota – andremo alla scoperta del Medioevo. Cammineremo e racconteremo a proposito di questa particolare epoca storica e delle tracce significative che essa ha lasciato nei nostri territori. Assieme a Marcello Sacerdote, attore, musico e narratore di CuntaTerra, conosceremo le storie magiche e misteriose dell’ Abruzzo medievale, immersi in una verdeggiante natura, tra corsi d’acqua e arcaici luoghi di culto”.

“Visiteremo la straordinaria abbazia di San Liberatore a Maiella, tra cunti, canti, musiche e leggende attraverseremo il sentiero che costeggia il limpido fiume Alento e incontreremo antiche ed enigmatiche tombe rupestri. Tutto questo in armonia perfetta tra suoni della natura e arte dell’uomo, ieri come oggi, per una giornata ricca di bellezza da condividere”.

PROGRAMMA

Ore 15.45: Ritrovo a Serramonacesca e spostamento al punto di partenza dell’escursione

Ore 16.00: Inizio escursione narrata

Ore 18.30: arrivo a San Liberatore a Majella

Ore 19:00: fine escursione e saluti

SCHEDA TECNICA

Dislivello: 100 m ca.

Distanza: 5,00 Km

Difficoltà: Escursioni brevi con passeggiate generalmente di 2-4 ore (escluse le pause) e/o escursioni giornaliere opzionali; percorso su terreno pianeggiante o leggermente collinare su sentieri ben tenuti e segnati. Non richiedono particolari conoscenze tecniche o preparazione fisica alla camminata.

Attrezzatura: Sono necessarie scarpe da trekking. Si consiglia abbigliamento a strati, Kway o giacca antipioggia, zaino medio, acqua, macchina fotografica, cappello da sole, crema solare, pranzo al sacco e colazione al sacco. Bastoncini se soliti usarli.

COSTO

€ 20,00 a persona (il costo include l’escursione narrata e l’assicurazione RCT)

I bambini sotto i 14 anni non pagano

INFO E PRENOTAZIONI

ONLINE: http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/

TELEFONO: 335 7589738 Francesca (anche messaggio wapp)

Download in PDF©