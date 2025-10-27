ALLA SCOPERTA DELL’OLIO NOVELLO: AL VIA FRANTOI APERTI IN VALLE ROVETO, TREKKING DEGLI ULIVI 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO – Torna la camminata lungo il percorso delle Strade dell’Olio, tra la raccolta delle olive nei campi e degustazioni di olio novello e prodotti tipici nei frantoi.

Appuntamento domenica 2 novembre, con partenza da San Vincenzo Valle Roveto (L’Aquila), in Piazza della Vittoria. Ritrovo e registrazione dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza alle 8.30.

Di seguito la nota completa con i dettagli.

Il percorso a piedi (16,5 km), di media difficoltà è inserito nel programma annuale delle Sezioni CAI “Valle Roveto”, “Avezzano” e “Vallelonga”. Offre splendidi scorci panoramici e la possibilità di godere di emergenze vegetazionali, geologiche e culturali di grande valore.

Le tappe più caratteristiche sono: Centro Storico di Morrea, Eremo Madonna del Romitorio, Borgo Autentico di San Vincenzo Vecchio, Chiesa di San Diodato in San Giovanni Vecchio, nonché la visita ai Frantoi, già da giorni nel pieno della loro attività.

Durante la manifestazione, sarà possibile acquistare olio extra vergine di oliva della Valle Roveto, in particolare la varietà locale “monicella”, presso i frantoi visitati.

Per Info su percorso e prenotazione: 328.4012918 – 338.2488340.

La 21^ Edizione di Frantoi Aperti in Valle Roveto, proseguirà poi Sabato 8 e Domenica 9 Novembre nel Borgo Autentico di San Vincenzo Vecchio, con le Cantine Aperte nel centro storico.

La manifestazione è organizzata dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto, dalla Pro Loco di San Vincenzo Capoluogo, dalla Pro Loco di San Vincenzo Vecchio e dall’Associazione la Monicella della Valle Roveto.