ALLA SCOPERTA DI CELESTINO V E DEL MEDIOEVO: IL TEATRO ENTRA NELLE SCUOLE AQUILANE PER IL GIUBILEO

L’AQUILA – Il teatro entra nelle scuole dell’Aquila in vista del Giubileo 2025.

Partirà domani il progetto “Sipario a scuola”, avviato dall’associazione culturale Ti Accompagno in collaborazione con l’agenzia di viaggi incoming WelcomeAq che, per due giorni, offrirà agli studenti dell’Istituto di istruzione Ottavio Colecchi, del Pontifico istituto maestre pie Filippini e dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli, la possibilità di assistere in prima persona a una visita teatralizzata esperienziale sulla figura di Celestino V.

Un format già sperimentato in città che, grazie alla forza evocativa del teatro, ha stavolta il particolare obiettivo di avvicinare i più giovani al papa del Medioevo, simbolo di umiltà e profonda spiritualità, direttamente in aula e durante l’orario curricolare.

“Attraverso il racconto e la drammatizzazione, i ragazzi avranno la possibilità di scoprire uno dei papi più significativi della nostra tradizione religiosa e culturale e, al contempo, di comprendere le dinamiche sociali e culturali tipiche del Medioevo”, si legge in una nota dei promotori del progetto che nasce appunto con l’obiettivo di “stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti verso la storia, la religione e la cultura medievale dei nostri luoghi”.

L’iniziativa, infatti, si inserisce appieno nel contesto delle celebrazioni giubilari del prossimo anno e, aggiungono ancora i promotori “darà quindi modo alle scuole di approfondire il significato storico e spirituale del Giubileo attraverso un approccio originale e interattivo”.

“Grazie alla teatralità e alla narrazione coinvolgente, si tornerà indietro nel tempo per comprendere da vicino la straordinaria decisione di Celestino di rinunciare alla papalità. Un gesto che, ancora oggi, ispira riflessioni su temi di grande attualità come il potere, l’umiltà e il coraggio delle scelte personali e che rederà l’esperienza particolarmente significativa e appassionante”, concludono i promotori.