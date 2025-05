ALLA SCUOLA MEDIA AQUILANA “DANTE ALIGHIERI” IL PREMIO “ETNA MUSICA”

L’AQUILA – L’orchestra della scuola media ‘Dante Alighieri’ dell’Aquila trionfa in Sicilia. Al Concorso ‘EtnaMusica’ di Linguaglossa (Catania), con 1.150 studenti partecipanti da tutta Italia, si è aggiudicata il primo premio assoluto con il punteggio massimo di 100 su 100, portando a casa anche un premio in denaro.

Un risultato straordinario che corona un mese ricco di soddisfazioni per gli alunni dell’indirizzo musicale, protagonisti anche al Concorso internazionale ‘Paolo Barrasso’ di Caramanico Terme (Pescara), dove i giovani musicisti si sono distinti, vincendo tre primi premi assoluti, sempre con punteggio 100 su 100: Leonardo Caso con il violoncello, Massimo Sfarra con la chitarra, il duo di chitarre composto da Elena Curci e lo stesso Sfarra e il trio percussioni con Pietro Ferretti, Jamal Jay Oliver Marini e Lorenzo Bafile. “Una grande emozione – si legge in una nota – per il gruppo musicale composto da 53 alunni e una soddisfazione assoluta per la dirigente scolastica Antonella Conio e per tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa premiante avventura”