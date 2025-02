ALLAGAMENTI A PESCARA: ATTIVATO IL COC PER GESTIRE L’EMERGENZA. MASCI: “ORA LA SITUAZIONE MIGLIORA”

PESCARA – A Pescara aperto il centro operativo comunale per gestire l’emergenza allagamenti. “La pioggia caduta da stamani è di portata eccezionale, in poche ore è caduta l’acqua che verosimilmente scende giù in tre mesi, in città. Ma siamo tutti in strada, con le pattuglie della polizia locale, la protezione civile con le idrovore, i vigili del fuoco, Ambiente e Pescara energia”: queste le parole del sindaco Carlo Masci che segnala “la difficoltà del fiume ad assorbire tutta questa acqua piovana. Ora, però, la pioggia sta diminuendo”.

Nella nota del Comune pescarese, segue un elenco delle strade dove è intervenuta la polizia locale a causa degli allagamenti, anche per posizionare le transenne:

via Marconi (da via Tibullo allo stadio), via Tibullo, piazza San Luigi, via San Donato, via Rio Sparto, via Alento, via Tirino, via Caravaggio, via Canova, via Masaccio, via Celommi, via Pepe, via Elettra, via Croce, via D’Ascanio, viale Pindaro, via Tiburtina (dalla ferrovia a Maury’s), via dei Sabini, via Spaventa, via dei Peligni e piazza Spirito Santo.

Tra le situazioni di maggiore criticità, quella di una una macchina rimasta bloccata nel sottopasso di via Tirino, vicino al Tribunale. Gli occupanti sono usciti da soli.

“La protezione civile, che ha fatto scendere in campo 25 volontari, ha recuperato una donna e il figlio disabile per accompagnarli a casa, nella zona stadio, dove è stato anche liberato dagli occupanti il locale di un negozio di parrucchiera”, dice l’assessore Massimiliano Pignoli. In Comune, annuncia proprio Pignoli, è stato attivato il Coc, che risponde al numero di telefono 085.4283400.

“L’apertura del Coc”, dice il sindaco Masci, “garantisce un monitoraggio costante della situazione e l’utilizzo coordinato di tutte le forze in campo in queste ore”.

Con il passare dei minuti, grazie all’intervento delle idrovore, alcune strade vengono riaperte. Intanto la situazione meteo sta migliorando.