ALLAGAMENTI A PESCARA: PETTINARI, “RIVOTATELI E NON LAMENTATEVI PIU'”

PESCARA – “Non è più sostenibile che la nostra città si allaghi alla prima pioggia. Ancor più grave se si pensa che la stragrande maggioranza dei tombini sono ancora otturati. In Via Di Girolamo dove stanno realizzano una sbancamento di una collina che abbiamo contestato con tutte le nostre forze il fango è venuto giù creando un disastro. Le strade della città sono allegate e poi ci vengono ancora a raccontare che hanno risolto il problema allagamenti”.

Lo scrive sui social il consigliere di opposizione al Comune di Pescara, Domenico Pettinari, già candidato a sindaco civico alle ultime amministrative, che commenta duramente: “Comunque inviterei tutti i cittadini che hanno rivotato e riconfermato questa amministrazione a non lamentarsi più e a non chiamare per sollecitare interventi. Chiamassero coloro che hanno votato e hanno rimesso a ‘comandare’. Al peggio non c’è mai fine. Se questa è la Pescara che volete, rivotateli anche la prossima volta e quella ancora. Mi raccomando rivotateli ma non lamentatevi più”.