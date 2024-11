ALLAGATO IL LICEO SCIENTIFICO DI SULMONA: DISAGI AL RIENTRO IN CLASSE DOPO IL PONTE

SULMONA – Disagi questa mattina, nel Liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona (L’Aquila), al rientro in classe dopo il ponte di Ognissanti: una parte dell’edificio scolastico è stata trovata completamente sommersa dall’acqua. Si tratta dell’ala sinistra della scuola dove si trovano almeno cinque aule didattiche.

Gli studenti sono stati ricollocati negli altri spazi dell’edificio, mentre l’area interessata all’allagamento è stata temporaneamente interdetta. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona. Dalle prime verifiche l’allagamento potrebbe essere dovuto a qualche rubinetto lasciato aperto nel corso del weekend oppure ad una valvola degli impianti di riscaldamento, che sono stati accesi lo scorso primo novembre. Per tre giorni, a causa del ponte festivo, studenti e docenti non sono stati in classe.

“Stiamo fronteggiando la situazione con i tecnici e i vigili del fuoco. Non si sono registrate grosse problematiche per le attività didattiche”- commenta la preside, Luigina D’Amico. Il sopralluogo dei vigili del fuoco, ameno dai primi rilievi, esclude un atto doloso.