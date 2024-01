ALL’AQUILA “CHANCE-CHANGE”, FIERA DEL LAVORO: TRE GIORNI DI INCONTRI TRA DOMANDA E OFFERTA

L’AQUILA – Tre giorni per far incontrare domanda e offerta, offrire buone pratiche, approfondire le tematiche dell’attualità. Tutto questo e molto altro, compresi musica e intrattenimento, sarà “Chance|Change”, la Fiera del lavoro e dell’innovazione organizzata dalla cooperativa sociale Realize, in programma all’Aquila dal 19 al 21 gennaio.

L’evento, che si svolgerà all’interno del dipartimento di Scienze umane dell’Università, in via Nizza, si compone di un’area expo, nella quale sarà presente anche un punto ristoro con area relax dove degustare gratuitamente prodotti delle realtà partecipanti all’area expo, e sarà scandito da un fitto programma di talk con, tra gli ospiti principali, Victor Perez, regista ed effettista, Davide Dattoli, fondatore e Ceo di Talent Garden, e Silvia Moroni, blogger, creatrice di Parlasostenibile.

Al centro dei talk, temi come le opportunità lavorative in un mondo che cambia, il confronto tra mondo accademico e agenzie interinali sulle opportunità formative connesse alle opportunità lavorative offerte da un mercato in cambiamento, il rapporto tra amministrazioni e giornalismo con i giornalisti di Openpolis e Direttamente Roma che porteranno la loro testimonianza sull’importanza e le difficoltà di raccontare le pubbliche amministrazioni in Italia. E ancora, il dialogo tra Enti del Terzo Settore con focus su detenuti/ex detenuti, immigrazione, giovani, disabilità, sport.

Nell’area expo saranno presenti tra gli altri Fablab (dimostrazione con macchinari e droni); Consorzio Sale della Terra; T&T sport Network; Horizon Services; Direttamente Roma; Arci; Aterno Gas & Power. Parteciperanno anche le agenzie interinali Man at Work, ManPower e Adecco, che allestiranno un desk colloqui e raccolta curriculum nell’area expo.

In parallelo si terranno delle attività formative come Build a Team a cura di Playadice (prenotazione: https://forms.gle/RFyqH9LF5JgT9u8u5 Diritto e Lavoro a cura della Cgil (prenotazione: https://forms.gle/1QenFwBnQL48PSvo9, De-Sidero laboratorio di art educazione a cura di Appstart con le ragazze e i ragazzi del Movimento Giovani per Save the Children (prenotazione: https://forms.gle/1oXjyZacFJrWAVpZ8).

Informazioni dettagliate su tutto il programma al seguente link della piattaforma Eventbrite dove è possibile prenotare il biglietto gratuito per ricevere i gadget dell’evento: https://www.eventbrite.it/manage/events/790985327407/details.

Nella serata di sabato, 20 gennaio alle ore 20,30, previsto anche un aperitivo (gratuito ma su prenotazione), presso il club Mo.Me-Modalità Mercato in via del gatto, durante il quale si gusteranno tre piatti con prodotti locali preparati da Carteing24 accompagnati da birra di Biovaproject e vino di Consorzio Sale della Terra. A seguire, serata con live concert di Umberto Alessandro Codicè (Dumbo Beat da Bologna). Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza ad un ente benefico del territorio.

L’indomani, domenica 21, è in programma la partita Rugby L’Aquila-Messina Rugby (anche qui parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza così come si farà raccolta fondi durante la partita), il cui terzo tempo sarà curato dalla Cooperativa XXIV Luglio e sostenuto da Realize. Dopo la partita si terrà il torneo amichevole “Back of the net-work” di calcio a 8 a cui hanno aderito diverse realtà sportive e associative, locali e non. Parteciperanno Popolare Antoniano, Spartak Braga, United L’Aquila, Realize, Aquilasmus, Univaq, Assia.

Chance|Changeè un evento a carattere fieristico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e organizzata da Realize in sinergia con altri enti del territorio.