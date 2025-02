ALL’AQUILA CORONA IN MEMORIA DEI MARTIRI DELLE FOIBE: SANTANGELO, “MANTENERE VIVA CONSAPEVOLEZZA”

L’AQUILA – “Ricordare le tragedie delle foibe significa onorare la memoria di chi ha perso la vita in quei drammatici eventi e mantenere viva la consapevolezza storica nelle nuove generazioni. Il Giorno del Ricordo è un’occasione per rinnovare l’impegno delle istituzioni nel difendere i valori della libertà e della dignità umana”.

Così, in una nota, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo che questa mattina, in occasione del Giorno del Ricordo, ha deposto una corona d’alloro presso il monumento “Ai Martiri delle Foibe” in viale Corrado IV, nei pressi dell’area mercato di Piazza D’Armi all’Aquila.

La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo forzato degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e della società civile, che hanno voluto rendere omaggio alle vittime di una delle pagine più dolorose della storia italiana.