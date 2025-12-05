ALL’AQUILA “GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA”: PADOVANI E VERINI, “CAOS VIABILITA’, MULTE E RIMOZIONI”

L’AQUILA – “Oggi la nostra città ha vissuto una giornata di ordinaria follia. L’Aquila è rimasta completamente bloccata, immobilizzata da una serie di lavori in corso la cui programmazione continua a sfuggire a qualsiasi logica. Chi vive e attraversa questa città si è trovato davanti chiusure improvvise, cambi di percorrenza, deviazioni nel centro e nelle periferie, interventi su via Panella e cantieri disseminati ovunque, che hanno prodotto file chilometriche e tempi di percorrenza di ore. Una comunità intera è stata costretta a subire disagi insostenibili, diventando ostaggio nella propria città”.

Così, in una nota, i consiglieri di opposizione al Comune dell’Aquila Enrico Verini e Gianni Padovani.

“A tutto questo – osservano – si è aggiunta un’azione che riteniamo eccessivamente dura da parte della Polizia Municipale, che oggi ha elevato un numero impressionante di multe e disposto numerose rimozioni di veicoli. Noi crediamo nel rispetto delle regole, ma crediamo altrettanto nel buon senso, soprattutto quando la situazione è già critica come quella di oggi. Quanto accaduto appare come un accanimento contro i cittadini aquilani”.

“Per queste ragioni chiederemo conto ai settori dell’amministrazione comunale responsabili di quanto avvenuto, per capire come sia stato possibile raggiungere un livello tale di disorganizzazione e quali misure verranno adottate per evitare che la città venga nuovamente messa in ginocchio”, concludono Verini e Padovani.