ALL’AQUILA IL VICEMINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELLA MACEDONIA DEL NORD: TAPPE IN REGIONE E GSSI

L’AQUILA -Su invito dell’associazione culturale Rilindja, nella giornata di domani, venerdì 24 novembre, farà visita per la prima volta all’Aquila il viceministro dell’Istruzione della Macedonia del Nord Agim Nuhiu.

Un’occasione per conoscere da vicino la realtà delle comunità Albanese/Macedone all’Aquila, in relazione al resto del Paese. La visita del viceministro è intesa anche come un sostegno e supporto alle attività dell’associazione Rilindja, sodalizio culturale di riferimento per le stesse comunità. La giornata inizierà alle ore 10 con l’incontro in Regione con il vicepresidente vicario del Consiglio Roberto Santangelo. Alle ore 11, nella sede del Centro Servizi per il Volontariato, ci sarà un incontro con le comunità e una delegazione dell’istituto cinematografico ‘La Lanterna Magica’, uno dei partner dell’associazione Rilindja.

Seguirà alle 12 un incontro al Gssi con la rettrice Paola Inverardi. “L’Aquila resta sempre una meta preferita dalle istituzioni governative della Macedonia del Nord – ricorda il presidente di Rilindja Abdula ‘Duli’ Salihi – sia per l’impegno della nostra associazione sia per il riconoscimento che la città ha saputo dare alla comunità, che ad oggi è la più numerosa tra le comunità non appartenenti all’Unione Europea”.