ALL’AQUILA TAPPA DEL ROADSHOW DI PICCOLA INDUSTRIA E ANITEC: SI PARLA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’AQUILA – Diffondere la cultura dell’innovazione e sensibilizzare e informare le imprese abruzzesi sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Questo il tema del Roadshow nazionale “Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente” che farà tappa il 4 luglio, all’Aquila, nella sede di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. L’evento è stato organizzato da Confindustria Abruzzo, Comitato Regionale Piccola Industria Confindustria Abruzzo e dal Comitato Piccola Industria Confindustria L’Aquila e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L’Imprenditore.

Saranno le stesse imprese, nel corso della mattinata, a raccontare le proprie esprienze e strategie di impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, grazie alla presentazione di casi cocnreti e al confronto diretto con i partecipanti. Gli allievi dellIts Academy Sistema Meccanica della sede di Avezzano presenteranno il progetto MARSI (Mechatronics and Automation for Removal Species that Infest), che si è aggiudicato il terzo posto nazionale del Premio Campionati Nazionali Siemens e ha vinto il premio per l’Innovazione Sociale. Il progetto si è concretizzato nella realizzazione di un prototipo di robot che utilizza tecnologie avanzate di PLC, intelligenza artificiale, visione artificiale, e capace di individuare ed estirpare dai terreni agricoli piante infestanti. Il link per l’iscrizione all’evento è: https://forms.gle/ZK8KusEGXoHWMnh28