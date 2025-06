ALL’AQUILA TORNA LA “PARTITA DEL CUORE”: CANTANTI CONTRO POLITICI

L’AQUILA – Martedì 15 luglio, lo stadio ‘Gran Sasso-Italo Acconcia’ dell’Aquila tornerà a ospitare la Partita del Cuore, un’iniziativa che unisce calcio, musica e beneficenza.

A scendere in campo per sostenere le famiglie e i bambini in difficoltà anche Sal Da Vinci, con la probabile partecipazione di Enrico Ruggieri e Paolo Vallesi.

La partita avrà un sapore di “rivincita”, con i cantanti pronti a sfidare la selezione di politici italiani che nel 2024 si erano imposti ai rigori.

Il ricavato dell’evento sarà destinato al progetto Accoglienza della Fondazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati.

L’obiettivo di quest’anno è superare i 350mila euro raccolti nel 2024, con i fondi utilizzati per fornire vitto, alloggio e supporto psicologico alle famiglie, non solo a Roma, ma anche in altre sedi di accoglienza.

“L’Aquila è la città della rinascita e della solidarietà – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – Siamo onorati di ospitare un appuntamento che trasforma la sofferenza in speranza”.

Il direttore generale della Nazionale Cantanti, Gian Luca Pecchini, ha aggiunto: “Ogni anno, questa partita è una nuova opportunità per fare la differenza. L’Aquila ci dà l’occasione di rafforzare il nostro impegno sociale”.

Lo stesso Sal Da Vinci, nel presentare l’incontro allo Stadio, ha sottolineato l’importanza del lavoro portato avanti dalla Caritas e dalla Fondazione Bambin Gesù.

Alla presentazione c’erano anche Mario Quaglieri, assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Niccolò Contucci, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù, e Francesco Spagnolo, fundraiser della Caritas Italiana, insieme a Massimiliano Barberio, per L’Aquila Calcio.

L’iniziativa, che vede coinvolti il Comune dell’Aquila, la Nazionale Italiana Cantanti, Rai, L’Aquila Calcio e altre istituzioni locali, sarà arricchita da attività collaterali, tra cui una mostra dedicata alla storia della Nazionale Cantanti e incontri nelle scuole.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e nei punti autorizzati, con prezzi che variano da 5 a 20 euro.