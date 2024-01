ALLARME BABY GANG A CASOLI: DANNI E DISTURBO QUIETE PUBBLICA, “GENITORI STIANO ATTENTI”

CASOLI – Disturbo della quiete pubblica, comportamenti molesti che hanno incluso suonare insistentemente ai campanelli, colpire porte e finestre e lanciare pietre, con i conseguenti danni a proprietà private e pubbliche.

È allarme baby gang a Casoli (Chieti), borgo che conta poco più di 5mila abitanti nel Sangro Aventino, dove da settimane gruppi di minorenni, specialmente nei giorni festivi e pre-festivi, in corso Umberto e nelle vie limitrofe, sono protagonisti di numerosi atti vandalici che continuano ad esasperare i residenti.

Dopo le tante segnalazioni, in attesa di identificare i responsabili, il sindaco Massimo Tiberini ha lanciato un appello rivolto a tutti i cittadini: “Vorrei chiedervi di collaborare per prevenire il ripetersi di questi episodi. È fondamentale che tutti i genitori, in particolare quelli di ragazzi tra i 12 e i 16 anni, siano consapevoli della gravità di questi atti e ne parlino con i propri figli. È importante che i giovani comprendano le possibili conseguenze legali dei loro comportamenti e l’impatto negativo sulla comunità”.

“La vostra collaborazione è essenziale per mantenere il nostro comune un luogo sicuro e sereno. Vi prego di prendere questo messaggio seriamente e di agire di conseguenza. Siamo tutti parte della soluzione”, esorta il primo cittadino.