ALLARME BOMBA AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO, EVACUATA LA STRUTTURA

TERAMO – Allarme bomba al centro commerciale Gran Sasso, a Teramo.
Come si legge sul quotidiano L’Aquila Blog, le guardie giurate impiegate all’interno della struttura avrebbero allertato Polizia e Carabinieri dopo aver ricevuto una telefonata volta a segnalare la presenza dell’ordigno.
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La struttura è stata subito evacuata. Sono ora in corso le verifiche del caso.