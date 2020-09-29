ALLARME BOMBA AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO, EVACUATA LA STRUTTURA

29 Settembre 2020 12:28

TERAMO – Allarme bomba al centro commerciale Gran Sasso, a Teramo.

Come si legge sul quotidiano L’Aquila Blog, le guardie giurate impiegate all’interno della struttura avrebbero allertato Polizia e Carabinieri  dopo aver ricevuto una telefonata volta a segnalare la presenza dell’ordigno.




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La struttura è stata subito evacuata. Sono ora in corso le verifiche del caso.

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