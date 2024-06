ALLARME DELLA CIA: “LA DIGA DI PENNE IN CRISI IDRICA, RESTANO SOLO 30 GIORNI DI FORNITURA”

PENNE – Preoccupazione di Cia Chieti-Pescara per la situazione idrica dell’invaso di Penne (Pe) che è estremamente critica. Attualmente, il livello dell’acqua è sceso al 60% della sua capacità, garantendo solo 30 giorni di fornitura. Diego Pasqualone, presidente Agia Abruzzo, a margine dell’incontro che si è tenuto ieri presso il Consorzio di Bonifica Centro alla presenza anche dei sindaci del Pescarese, sollecita interventi immediati per fronteggiare l’emergenza.

“È cruciale salvaguardare le filiere produttive,” dichiara Pasqualone, “Se la situazione non migliorerà rapidamente, alcune colture non verranno prodotte quest’anno a causa della carenza d’acqua. Dobbiamo razionare le risorse idriche disponibili per prolungare i giorni di copertura e soprattutto dobbiamo informare immediatamente gli agricoltori che non sarà possibile effettuare il secondo raccolto.” Cia Chieti-Pescara sottolinea l’urgenza di questa comunicazione per consentire agli agricoltori di prendere decisioni tempestive e mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi della crisi idrica. La mancanza d’acqua rappresenta una minaccia drammatica per l’agricoltura locale e richiede una risposta immediata e coordinata da parte di tutte le istituzioni e gli attori coinvolti.

“Invitiamo le autorità competenti a intervenire prontamente con misure straordinarie per supportare gli agricoltori in questo momento critico e a sviluppare strategie a lungo termine per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse idriche”, commenta il Presidente Cia Chieti-Pescara, Domenico Bomba.