ALLARME FURTI ALTA VALLE ATERNO: A CAPITIGNANO LADRI SVALIGIANO CASA MENTRE PROPRIETARI GUARDANO TV

L’AQUILA – Si sono introdotti in casa incuranti della presenza dei proprietari, che guardavano la tv, agendo indisturbati e sfruttando il rumore del vento e della pioggia, portando a termine ancora una volta la loro missione.

Un altro epidosio inquietante, che avrebbe potuto portare anche a conseguenze drammatiche, quello che si è consumato qualche sera fa a Capitignano (L’Aquila), dove i ladri sono tornati in azione “visitando” l’ennesima casa, portando via ancora una volta un bel bottino, tutto quello che sono riusciti ad arraffare nelle stanze.

L’ondata di furti nell’Alta Valle Aterno, nonostante le denunce e i numerosi casi segnalati, non si arresta e anzi si arricchisce quasi quotidianamente di nuovi fatti: l’ultimo, accaduto nei giorni scorsi, ha destato particolare apprensione viste le modalità.

Contando ormai di potersi muovere in piena libertà, i ladri hanno svaligiato una casa mentre marito e moglie, entrambi in pensione, si trovavano a piano terra. I due, intenti a guardare la tv mentre fuori c’era maltempo, ed era quindi difficile distinguere rumori, si sono accorti solo in un secondo momento della sgradita visita.

Per poco, hanno ricostruito, non si sono ritrovati faccia a faccia con i malviventi che, non contenti di aver fatto razzie ai piani superiori, sono arrivati addirittura a rovistare nella borsa della donna, che si trovava proprio a qualche metro da lei.

Senza il minimo timore di essere scoperti hanno quindi operato in tutta tranquillità, evidentemente pronti per mettere in azione un “piano b” in caso di intervento dei proprietari. Una circostanza che, fortunatamente, almeno in questo caso, non si è verificata.

Un fenomeno che sembra ormai impossibile arginare in un territorio da tempo preso di mira, dove continua a crescere l’allarme vista la diffusa e giustificata paura di nuovi raid e dove in molti, ormai espasperati, hanno cominciato a pensare a delle ronde notturne. (a.c.)