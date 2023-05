CAPITIGNANO – È allarme furti nell’Alta Valle Aterno dove, negli ultimi giorni, si sono registrati diversi episodi che hanno allertato i cittadini e fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine, in particolare nel territorio di Capitignano, paese che conta poco più di 600 abitanti in provincia dell’Aquila.

Uno dei casi più recenti accertati riguarda uno stabile attualmente disabitato: nel fine settimana, di notte, malviventi “acrobati” si sarebbero introdotti all’interno scalando balconi, facendosi strada tra tubi e appigli vari, arrivando a raggiungere l’appartamento al terzo piano, da poco liberato.

Ad accorgersi dell’effrazione alcuni vicini che, vedendo le finestre insolitamente aperte, hanno avvisato i proprietari che una volta giunti sul posto hanno trovato la casa a soqquadro.

Copione simile in almeno altre due villette, seconde case occupate prevalentemente d’estate, furti in alcuni casi sventati per tempo, mentre in altri, non avendo trovato articoli di grande valore, i topi di appartamento si sarebbero accontentati di biancheria e altri oggetti pescati a caso negli armadi.

Ancora da chiarire se si tratti di frequentatori abituali del luogo o di persone provenienti da fuori, anche se, osservano alcuni residenti, la scelta di orientarsi verso case vuote richiederebbe un minimo di conoscenza delle abitudini dei proprietari.

Una risposta comunque potrebbe arrivare dalle numerose telecamere installate dal Comune, oltre che dai privati, al vaglio dei carabinieri che indagano sui casi e che in queste ore stanno visionando le immagini. (a.c.)